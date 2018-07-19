ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: حسم نتيجة مراجعة أوراق طلاب مدارس المتفوقين.. اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 06:14 ص
أحمد خيري
أحمد خيري
ياسمين بدوي
أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة لفحص أزمة رسوب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستعقد اليوم اجتماعًا مهمًا للمرة الثالثة، لسرد نتيجة مراجعة تصحيح أوراق امتحانات طلاب مدارس المتفوقين، وتحليل هذه النتائج؛ لاتخاذ القرار النهائي تجاه شكاوى الطلاب الراسبين من تعرضهم للظلم.

وقال "خيري"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هذه اللجنة مشكلة من الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسئولة عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وعلق على الشكاوى المقدمة بخصوص ارتفاع نسبة الرسوب بين طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين، قائلًا: إن النتيجة طبيعية جدًا وجاءت متوافقة مع اجابات الطلاب أثناء التصحيح ، موضحًا أن الجميع في الوزارة يعمل من أجل تحقيق الصالح العام للطلاب.

وأكد "خيري"، أن الوزير أمر بتشكيل لجنة للتحقيق مع إدارات مدارس المتفوقين، للتعرف على السلبيات التي أدت إلى وصول نسبة الرسوب بين طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين هذا العام إلى 44 % .

وأوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، لمراجعة تصحيح أوراق إجابات طلاب مدارس المتفوقين مرة أخرى بجميع مدارس المتفوقين ، للتأكد من مدى وجود أجزاء معينة تعذر على كل الطلاب اجابتها من عدمه.

ترشيحاتنا

حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل

قافلة الأزهر الطبية الثانية توقع الكشف على ألف مريض في جنوب سيناء ..صور

آمنة نصير تطالب برفع الدعم عن المولود الرابع بدلا من الثالث

مفاجأة.. جون انطوي قد يحصل على الجنسية المصرية

احتفالا بمئوية أيقونة النضال الإفريقي.. ما لا تعرفه عن حياة نيلسون مانديلا

الأطرش يوضح حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل

اختراع يقضي على الشخير.. بهذه الطريقة

ملامح ميلانيا ترامب تتبدل بعد مصافحة بوتين.. فيديو

تنسيق الجامعات 2018.. يوم حافل لطلاب الثانوية العامة منح زويل والقاهرة للأوائل والمرحلة الأولى بالمنتصف ومفاجأة لطلاب سيناء

بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه

أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو

خالد سليم يوجه رسالة حب لـ «نيللي»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟