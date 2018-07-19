التعليم: حسم نتيجة مراجعة أوراق طلاب مدارس المتفوقين.. اليوم

أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة لفحص أزمة رسوب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستعقد اليوم اجتماعًا مهمًا للمرة الثالثة، لسرد نتيجة مراجعة تصحيح أوراق امتحانات طلاب مدارس المتفوقين، وتحليل هذه النتائج؛ لاتخاذ القرار النهائي تجاه شكاوى الطلاب الراسبين من تعرضهم للظلم.





وقال "خيري"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن هذه اللجنة مشكلة من الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسئولة عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.





وعلق على الشكاوى المقدمة بخصوص ارتفاع نسبة الرسوب بين طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين، قائلًا: إن النتيجة طبيعية جدًا وجاءت متوافقة مع اجابات الطلاب أثناء التصحيح ، موضحًا أن الجميع في الوزارة يعمل من أجل تحقيق الصالح العام للطلاب.





وأكد "خيري"، أن الوزير أمر بتشكيل لجنة للتحقيق مع إدارات مدارس المتفوقين، للتعرف على السلبيات التي أدت إلى وصول نسبة الرسوب بين طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين هذا العام إلى 44 % .



