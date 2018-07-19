محمد لطفي يروج عن شخصيته في سوق الجمعة



ونشر لطفى على صفحته على الفيس بوك أفيش الفيلم وظهر لطفى وهو يرتدى ملابس امين شرطة وعلق " انتظروا سوق الجمعة قريبا " .



سوق الجمعة" ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، والذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر التى تسكن فى هذه السوق والوافدين عليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.



والفيلم يشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ونسرين أمين، ريهام عبد الغفور، دلال عبد العزيز، محمد لطفى، أحمد فتحى، محمد عز، محمود حجازى، سلوى محمد على وهو من قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط، منتج منفذ محمد نصار.

روج الفنان محمد لطفى عن فيلم سوق الجمعة والذي سيعرض قريبا فى دور العرض السينمائى .