ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد لطفي يروج عن شخصيته في سوق الجمعة

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
روج الفنان محمد لطفى عن فيلم سوق الجمعة والذي سيعرض قريبا فى دور العرض السينمائى .

ونشر لطفى على صفحته على الفيس بوك أفيش الفيلم وظهر لطفى وهو يرتدى ملابس امين شرطة وعلق " انتظروا سوق الجمعة قريبا " .

سوق الجمعة" ينتمى إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، والذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر التى تسكن فى هذه السوق والوافدين عليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى.

والفيلم يشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ونسرين أمين، ريهام عبد الغفور، دلال عبد العزيز، محمد لطفى، أحمد فتحى، محمد عز، محمود حجازى، سلوى محمد على وهو من قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط، منتج منفذ محمد نصار.

ترشيحاتنا

وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم

قافلة الأزهر الطبية الثانية توقع الكشف على ألف مريض في جنوب سيناء ..صور

إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران

المجر تعلن انسحابها من الميثاق العالمي للهجرة

جريمة مفجعة.. من أجل عيون الشيطان قتلوا أمهم

مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم عروس بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه النيل برشيد

الأطرش يوضح حكم الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا لم يكلف بعمل

يوميات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائي عن مي سليم.. ومي سليم ترد: أحسنوا اختياركم.. وبسمة بوسيل تغازل تامر حسني

مصرع طفلة أسفل عجلات توك توك بالمنوفية

تعرف على إيرادات ليلة هنا وسرور بعد 5 أسابيع عرضا

آمنة نصير تطالب برفع الدعم عن المولود الرابع بدلا من الثالث

محمد لطفي يروج عن شخصيته في سوق الجمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟