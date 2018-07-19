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أخبار العالم

الحكم على داعشي بريطاني حاول قطع رأس تيريزا ماي

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
تمكنت قوات مكافحة الإرهاب البريطانية من الإيقاع بأحد الأعضاء البريطانيين لتنظيم داعش الإرهابي، مما سهل للمحكمة إدانته أمس، الأربعاء، بالتخطيط للاعتداء على مقر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وقطع رأسها.

ووفق لما أوردته الجارديان البريطانية، فقد خطط نعيم الرحمن زكريا البالغ من العمر 20 عاما لتفجير بوابة مقر رئيسة الوزراء في المنزل رقم 10 وقتل حراسها ثم مهاجمتها شخصيا. 

وخلال إعداده لخطته تمكنت قوات مكافحة الإرهاب البريطانية من خداع نعيم الرحمن وإيهامه بإنهم أحد الأفراد المنتمين للتنظيم الإرهابي، ومن ثم كان يتواصل مع رجال الأمن السريين باعتبارهم أحد مسؤولي المجموعات في التنظيم.

إثر ذلك، تمكنت قوات الأمن من اعتقل نعيم الرحمن عندما ذهب لتسلّم ما كان يعتقد أنه حقيبة مليئة بالمتفجرات في نوفمبر الماضي.

وفي حيثيات اتهامه، أوضح المدعي العام البريطاني مارك هايوود أن المتهم كان يستهدف الاعتداء الإرهابي باستخدام سكاكين ومتفجرات ضد دوانينج ستريت، ولو استطاع الهجوم، سيكون هدفه قطع رأس رئيسة الوزراء البريطانية شخصيا.

كما أظهرت قوات الأمن نص محادثات دارت بين نعيم الرحمن، ورجال الأمن والتي قال فيها: "أريد أن أنفذ تفجيرا انتحاريا ضد البرلمان. أريد أن اقتل تيريزا ماي".

ومن ين الرسائل أيضا إنه "سيجري سريعا لعشر ثوان حتى يصل إلى مدخل داونينغج ستريت بهدف رئيسي هو "قطع رأسها"، مشيرا إلي ماي.

في وقت سابق، اعترف نعيم الرحمن بمساعدة صديقه عقيب عمران البالغ من العمر22 عاما على الانضمام إلى داعش في سوريا.

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