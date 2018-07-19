بهذه الطريقة كرمت بريطانيا نيلسون مانديلا في ذكراه المئوية

كرمت المملكة المتحدة الزعيم والمناضل الأفريقي نيلسون مانديلا خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لمولده من خلال رفع الستار عن نصب تذكاري له في وستمنستر آبي بلندن.



حضرت الاحتفال زاماسوازي دلاميني مانديلا، حفيدة الزعيم المناهض للتفرقة العنصرية، وكان من بين المراسم ايضا عروضا موسيقية.



"التسامح والمصالحة"، بتلك الكلمات خلدت بريطانيا ذكرى مانديلا على ذلك النصب المصنوع من الرخام البلجيكي الأسود، والذي صممه ونحته نيكولاس سلون.



جدير بالذكر أن أبناء القارة السمراء أحيوا تلك الذكرى بمشاركة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عن طريق القيام ببعض الأعمال الخيرية في بلد لايزال يصارع فروقا اقتصادية واسعة بعد 24 عاما من انتهاء حكم الأقلية البيضاء.