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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. زاهي حواس يكشف علاقة تابوت الإسكندرية بلعنة الفراعنة.. وتركي آل الشيخ يوضح سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي.. وخبير معلومات يبين أسباب انتشار الشائعات

الخميس 19/يوليه/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
البهى عمرو
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، ونعرضها في السطور التالية:

تركي آل الشيخ يكشف سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي


أحمد رفعت: 4 ملايين شريحة مكالمات بدون بيانات .. فيديو


رسالة من القصر الملكي البريطاني الى فتاة مصرية لهذا السبب


عزة مصطفى تبرز خبر صدى البلد بعدم زيادة أسعار الكهرباء



الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين لمواجهة أضرار ارتفاع الحرارة


صائد الهاكرز يفبرك خبرًا لأحمد موسى على الهواء.. فيديو


خبير معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات وطرق مواجهتها .. فيديو


زاهي حواس يكشف علاقة تابوت الإسكندرية بلعنة الفراعنة



التعليم : لجنة لإعادة تصحيح أوراق طلاب مدارس المتفوقين


طالبة بمدارس المتفوقين تفجر مفاجأة حول النظام الجديد للثانوية.. فيديو

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تركي آل الشيخ يكشف سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي

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