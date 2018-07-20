مؤتمر مستشفيات هيئة قناة السويس لأمراض القلب يكرم الأطباء

كرم المؤتمر الدولى الخامس لمستشفيات هيئة قناة السويس لأمراض القلب، أمس، عددا من الأطباء والأساتذة المساهمين في نجاحه، منهم: الدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب بجامعة قناة السويس ونائب رئيس المؤتمر، وعاطف جرجس مدير إدارة الخدمات لهيئة قناة السويس.



كما تم تكريم الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس جمعية القلب المصرية، الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور صفوان الرفاعي مدير هيئة قناة السويس ورئيس المؤتمر، والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل ونائب رئيس المؤتمر.



وأقيم مؤتمر أمراض القلب في محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد انتهاء أعمال قناة السويس الجديدة بعد غياب 4 أعوام، حضور محافظ الإسماعيلية ونقيب الصيادلة والأطباء وممثلي الجيش والشرطة وكبار أطباء القلب في العالم.

