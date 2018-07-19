سيناء تحتوي على قرابة 1000 نوع من النباتات الطبية والعطرية.. وتمثل ثروة قومية لا تقل أهمية عن الثروات المعدنية والتعدينية.. والأعشاب ذات صفات دوائية وتستخدم محفزات لنمو الأسماك

سيناء تحتوي على قرابة 1000 من النباتات الطبية والعطرية

وهي ثروة قومية لا تقل أهمية عن الثروات المعدنية والتعدينية

النباتات الطبية والعطرية ذات صفات دوائية وتستخدم محفزات لنمو الأسماك

تعتبر منطقة سيناء من أهم المناطق النباتية فى مصر لما تحويه من نباتات عديدة تبلغ قرابة 1000 صنف يمثل التنوع البيولوجى (فى سيناء شمالا وجنوبا)، ومن هذه الأنواع نباتات ذات قيمة غذائية أو تصلح للرعي أو تحتوى على مواد كيماوية خاصة، تصلح للصباغة أو لدباغة الجلود وأيضًا النباتات الطبية وهى ذات صفات دوائية، وتحقق الاستغلال الأمثل للنباتات الطبية، وهو الاتجاه نحو التصنيع والتصدير للمنتجات الطبية والزراعية، ويستدعى ذلك التنسيق والتخطيط العلمي والتكنولوجي المتكامل، والربط الكامل بين الجهات والخبرات في تلك المجالات، خاصة أن نباتات سيناء الطبية والعطرية مصدر يبشر بالخير.ولا تزال تستخدم طرق بدائية في الجمع والتخفيف والتجهيز، ما يؤدي إلى عدم إمكان تطوير الإنتاج لرداءة جودة المنتج الخام، ونقص المعلومات عن الأسواق الخارجية، علاوة على معوقات التشريعية العديدة، منها عدم وجود مواصفات محددة دقيقة وحديثة للمنتج المصري على الرغم من وجود مواصفات.وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، أن زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية فى سيناء لها مردود اقتصادي وبيئى عال، وهى شائعة الزراعة فى شمال سيناء، لافتة إلى أن المشكلة الأساسية فى منطقة وسط سيناء قلة كمية المياه وندرتها وقلة أعداد الآبار وندرة الأمطار، وهذا هو التحدى الأكبر للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى وسط وجنوب سيناء، حيث توصلت جامعة العريش إلى نتائج بحثية لاستخدام النباتات الطبية والعطرية كعلائق للأسماك، خاصة أن بعض النباتات فيها جاذبية للأسماك لأنها تحتوى على بعض الروائح الجاذبة غذائيًا للأسماك، خاصة سمك البلطى، ومن هذه النباتات "البردقوش، والنعناع، الريحان، والكراوية"، وتتميز شمال سيناء بأن معظم هذه النباتات متوفرة على أرضها.ويقول قدري يونس العبد، خبير التنمية المتكاملة بالقناة وسيناء، إن النباتات الطبية والعطرية النامية بسيناء تعد ثروة قومية لا تقل أهمية عن الثروات المعدنية والتعدينية لما تمتلكه تلك النباتات من مواد فعالة متمثلة فى الزيوت الثابتة والزيوت الطيارة وغيرها، والتى تعتبر جيناتها من أقوى الجينات فى العالم، والأنواع النباتية الموجودة منها تعتبر أساسا لتراثنا الطبيعى الذى يستحق الصون والحماية من الأخطار التى تهدده ليبقى لنا وللأجيال القادمة.وقال المهندس عبد الله الحجاوي، رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، إنه تم حصر أنواع النباتات الموجودة والمعارف المرتبطة بها، من خلال إجراء مسح نباتي وسكاني لتحديد الأنواع المستخدمة، كما تضمن دراسة النباتات البرية والتعرف على استخداماتها بصورتها الطبيعية، وإجراء التجارب الضرورية لاحقًا، إلى جانب جهود التوعية والتدريب في المجتمع المحلي، ويتطلب ذلك اعتماد خطة شاملة لتجميع وتركيز زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تتميز بها منطقة سيناء، وهذا يتطلب توافر العمالة المدربة اللازمة لها.ويرتبط بهذا إنشاء مراكز لتجميع وتجفيف وفرز وتعبئة وتخزين النباتات، والمستخلص على هيئة زيوت أساسية، وذلك وفقا للأساليب العلمية والصحية والبيئية الحديثة، كما يمكن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج بالأعشاب.وقال المهندس جمال حلمي، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة شمال سيناء، إن سيناء تتميز بحوالى 60 نوعا نباتيا متوطنة لم يستدل على وجودها بصورة طبيعية فى أى مكان آخر بالعالم، ومن تلك النباتات على سبيل المثال المرمرية الزعتر البرى والعرعر والحبق والحنظل والحرجل واللصف، ويتعرض العديد بل معظم تلك النباتات لخطر التدهور والانقراض لأسباب عديدة منها عمليات الرعى الجائر، وعمليات التحطيب وزحف الكثبان الرملية وعدم وجود خطة للنهوض بتلك الثروة.