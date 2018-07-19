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مرأة

للزوجين.. كيف تتعامل مع الغيرة الزائدة عن الحد لمنع الانفصال؟

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:13 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أصبحت مشكلة الزوجين الغيرة الزائدة عن الحد سواء من الزوج أو الزوجة فالكثير من الأزواج عانوا كثيرا والبعض قرر إنهاء حياته الزوجية بسبب الغيرة الزائدة عن الحد و البعض الأخر تحولت حياته إلى جحيم فأى حياة أنت تملكها الآن بسبب الغيرة الزائدة عن الحد .

ففى إطار هذا السياق أوضح خبير التنمية البشرية أبو بكر مصطفى أن على كل من يعاني من الغيرة الشديدة الحد من تلك الغيرة ببعض الخطوات التي يمكن للشخص التدريب عليها، منها عزل سبب الغيرة، وتوسم الوفاء دائما، وفتح خطوط للاتصال مع الشريك بحب ومودة، ومحاولة الإكثار من التسامح، وإبعاد التفكير بطرق سلبية، ومحاولة الابتعاد عن المواقف التى تثير الغيرة، وتثقيف النفس ببعض من الأفكار الإيجابية، والتسلح ببعض الخطوات لمزيد من اكتساب ثقة فى النفس أكثر، وعدم التقصير فى حق الطرف الثانى بأقصى الطرق لكي يصبح الشخص مكتفيا بشريكه.

واختتم قائلا: "يجب أن يدرك كل من يغار أن الغيرة نتيجة الشعور بعدم الأمان والخوف من الخسارة، وعدم القدرة على المواجهة، لذلك علينا محاولة التخلص من الخوف واكتساب المزيد من الأمان للحصول على حياة زوجية أفضل وأسعد".

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