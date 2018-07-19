ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
كشف تقرير لصحيفة "يسرائيل هايوم" أمس، الأربعاء، عن مدى استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمهاجمة إيران، وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل باتت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للقيام بذلك الهدف مقارنة بعام 2012.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى التغيرات التي شهدها جيش الاحتلال في السنوات الماضية، وجعلته أكثر استعدادًا لمهاجمة أهداف إيرانية، عبر مساعدات خارجية.

وأفادت بأن مهاجمة إسرائيل للمفاعلات النووية الإيرانية ما يزال احتمالا صعبا، كون أغلب الدول الأوروبية تحاول التمسك بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل، حاليا، أكثر قوة من أي وقت مضى، وبإمكانها استهداف إيران، في الوقت الراهن.

حدد التقرير المنشور في الصحيفة العبرية التحديات الصعبة التي تعيق جيش الاحتلال من استهداف كل المفاعلات النووية الإيرانية، كما أوضح أن انتشار تلك المفاعلات في عشرات الأماكن الموزعة في أرجاء الدولة، يجعل من الصعب استهدافها جميعا، مقارنة بما حدث للمفاعل النووي العراقي ونظيره السوري. 

كما أضاف التقرير أن اتساع رقعة الأراضي الإيرانية أيضا، عائق كبير أمام الطائرات الإسرائيلية، فضلا عن الدفاعات الجوية الإيرانية القوية، التي يمكنها التصدي للطائرات الإسرائيلية. 

قارنت الصحيفة الإسرائيلية قوة الأحتلال في الوقت الراهن بقوته عام 2012، التي كان لإسرائيل خلاله قدرة دفاعية كبيرة، مثل القبة الحديدية، ومقلاع داود. 

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن لدى إسرائيل الكثير من الأوراق المهمة والتحديات الصعبة التي يجب تخطيها لاستهداف إيران، والتي من بينها الحصول على طائرة "إف 35"، وأنظمة دفاعية متقدمة، وطائرة الشبح، ومظلة سياسية أمريكية.

ترشيحاتنا

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

أحمد رفعت: 4 ملايين شريحة مكالمات بدون بيانات .. فيديو

الخسوف الكلي للقمر.. الأطول في القرن الـ21 ومصر والوطن العربي يشاهدونه يوم 27 القادم بالعين المجردة

مونديال قطر 2022 في خطر.. الحصار الرباعي العربي يضرب خطة المونديال.. وتنظيم الحمدين يخفض ميزانية البطولة.. الفيفا يدرس قرارا كارثيا بالنسبة للدوحة

مفاجأة.. تناول القرنفل واكتشف تأثيره على الجسم

حركة تمرد ضد قانون الأسرة: القانون يأخذ مال وأبناء الرجل المنفصل

ملامح ميلانيا ترامب تتبدل بعد مصافحة بوتين.. فيديو

للفتيات فقط.. كارثة لا تفعلن تلك العادات على الشواطئ

بعد قمة هلسنكي.. ترامب يتهم بوتين شخصيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

عبور 300 عالق فلسطيني عن طريق معبر رفح

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين

أحمد موسى: أقدر جهد تركي آل الشيخ وأدعوه لزيارة النادي الأهلي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟