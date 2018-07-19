إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران

كشف تقرير لصحيفة "يسرائيل هايوم" أمس، الأربعاء، عن مدى استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمهاجمة إيران، وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل باتت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للقيام بذلك الهدف مقارنة بعام 2012.





وأشارت الصحيفة العبرية، إلى التغيرات التي شهدها جيش الاحتلال في السنوات الماضية، وجعلته أكثر استعدادًا لمهاجمة أهداف إيرانية، عبر مساعدات خارجية.





وأفادت بأن مهاجمة إسرائيل للمفاعلات النووية الإيرانية ما يزال احتمالا صعبا، كون أغلب الدول الأوروبية تحاول التمسك بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل، حاليا، أكثر قوة من أي وقت مضى، وبإمكانها استهداف إيران، في الوقت الراهن.





حدد التقرير المنشور في الصحيفة العبرية التحديات الصعبة التي تعيق جيش الاحتلال من استهداف كل المفاعلات النووية الإيرانية، كما أوضح أن انتشار تلك المفاعلات في عشرات الأماكن الموزعة في أرجاء الدولة، يجعل من الصعب استهدافها جميعا، مقارنة بما حدث للمفاعل النووي العراقي ونظيره السوري.





كما أضاف التقرير أن اتساع رقعة الأراضي الإيرانية أيضا، عائق كبير أمام الطائرات الإسرائيلية، فضلا عن الدفاعات الجوية الإيرانية القوية، التي يمكنها التصدي للطائرات الإسرائيلية.





قارنت الصحيفة الإسرائيلية قوة الأحتلال في الوقت الراهن بقوته عام 2012، التي كان لإسرائيل خلاله قدرة دفاعية كبيرة، مثل القبة الحديدية، ومقلاع داود.



