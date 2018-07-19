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نصائح غذائية لحماية طفلك من الأنيميا

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعانى الكثير من السيدات من مشكلة تغذية أطفالها وخاصة نقص الحديد لديهم فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أفضل النصائح الطبية للقضاء على هذه المشكلة .

أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس، إخصائي تغذية، أن أنيميا نقص الحديد من أشهر أنواع الأنيميا، بسبب نقص الحديد المكون الأساسي الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء.

وأكد "شمس" أن الحالات الخفيفة من الأنيميا لا تترك أى مضاعفات ولكن إذا تُركت بدون علاج فمن الممكن أن تتحول لدرجة أخطر وتتسبب في مشاكل صحية أكثر.

وقال أخصائي التغذية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن هناك أطعمة غذائية يمكن من خلالها الوقاية من التعرض للأنيميا نقص الحديد، يمكننا التعرف على أهم مصادرها:

اللحوم الحمراء
سمك البلطي والمأكولات البحرية
البقوليات مثل الفاصوليا والفول والبسلة 
الخضراوات الورقية مثل السبانخ
الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش
الحبوب الغنية بالحديد

وأشار إلى أن الأشخاص النباتيين الذين لا يستطيعون تناول اللحوم فعليهم الحصول على الحديد بكميات كبيرة من المصادر الثانية.
نصائح غذائية لحماية طفلك من الأنيميا

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