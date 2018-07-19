4 ملايين جنيه لإنشاء حمام سباحة بمركز شباب الداخلة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تدبير مبلغ 4 ملايين جنيه لإنشاء حمام سباحة بمركز شباب الداخلة، من خطة الوزارة للعام المالي 2018 /2019.



ولفت الزملوط، في بيان له ، أنه سيتم الطرح والترسية عن طريق مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء خلال ستة أشهر من بدء التنفيذ، مضيفا أنه يتم أيضا حصر جميع مراكز الشباب التي تحتاج إلى تطوير ودعم مالي، وذلك لعرض موقفها على وزير الشباب لدعمها باللازم.



يأتي ذلك من ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم مراكز الشباب وتطويرها علي مستوي محافظات الجمهورية

