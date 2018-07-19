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تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
أسامة علي
قالت الدكتورة شرين فراج، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يوجد حاليًا ثلاثة أنواع للتعليم الجامعى فى مصر وهي التعليم الحكومي، والتعليم الخاص، والتعليم بفروع الجامعات الأجنبية.

وأضافت "فراج"، خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أنه توجد مشكلة لدى المصريين فى ثقافة كيفية التعلم ومحاولة الطلاب دخول كليات معينة لا تناسب قدراتهم.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالنواب، أن حب المصريين للوجاهة الاجتماعية تسبب فى ظهور الكليات الخاصة، حيث يسعى الأهالي لتنفيذ رغبات أبنائهم عن طريق إلحاقهم بالجامعات خاصة، لافتة إلى أن بعض الجامعات الخاصة تكون قدراتها التعليمية ضعيفة وأصحابها يسعون للربح فقط.

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