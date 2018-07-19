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منوعات

ملامح ميلانيا ترامب تتبدل بعد مصافحة بوتين.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:17 ص
صدى البلد
نهى حمدي
حمل وجه زوجة الرئيس الأمريكي "ميلانيا ترامب"، الكثير من علامات الخوف والقلق، بمجرد أن مدت يدها للسلام على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال اللقاء الذي يجمع بين الرئيسين على أرض العاصمة الفنلندية هلسنكي.

فقد نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لحظة سلام "ميلانيا" على "بوتين"، وأوضح الفيديو كم الخوف والقلق الذي انتاب سيدة أمريكا الأولى، بعدما كانت ابتسامتها تملأ وجهها، فيما كان بوتن وترامب مبتسمين، بينما ميلانيا كانت "مرتبكة وغير مرتاحة"، وكأنها تخفي شيئًا ما، هذا ما ذكرته الصحيفة البريطانية عن تعابير وجه ميلانيا في هذه اللحظة.

وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظ رواد الـ"سوشيال ميديا" الخوف والصدمة التي بدت بها "ميلانيا"، وحاول البعض تحليل لغة جسد ميلانيا، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة، قائلًا "هي الوحيدة التي تعلم مدى خطورة بوتين بسبب أصولها السلوفينية"، فيما ذكر آخر "تبدو ميلانيا وكأنها رأت شخصًا شريرًا".

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