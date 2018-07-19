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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم عروس بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه النيل برشيد

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
لقيت عروس وشقيقها وآخران، مصرعهم غرقًا، وأصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه فرع النيل بإدفينا بمركز رشيد.

قال اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إنه تلقى بلاغًا من مركز شرطة رشيد؛ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمياه نهر، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري ورجال الشرطة لمحل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري قناطر أدفينا وبداخلها 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم عروس وشقيقها كانوا يحتفلون بليلة الحنة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى انقلاب السيارة بمياه نهر النيل.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من "م.ع"، 17 عامًا، و"س.ا"، 21 عامًا، و"ع.ا"، 25 عامًا، و"د. ا"، وجميعهم يقيمون بمطوبس كفر الشيخ، بينما تم إنقاذ شخص آخر من الغرق، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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