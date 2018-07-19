ظهور الكرش يرتبط بنقصه.. كل ما تريد معرفته عن فيتامين د



البيض الكامل مصدر كبير لفيتامين (د) وهو غذاء مغذ. تم العثور على معظم البروتين في البيضة في بياض البيض ويشكل صفار البيض من الدهون والفيتامينات والمعادن. يحتوي صفار البيض على ما بين 18 و 39 وحدة دولية من فيتامين د. من الأفضل أن تختار بيض الدجاج المنتج تجاريًا.



2. الفطر



الفطر هو المصدر النباتي الوحيد المتاح لفيتامين د. ويمكنه تجميع هذا الفيتامين عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية وإنتاج فيتامين د 2. يساعد فيتامين د 2 على رفع مستويات فيتامين د في الدم. لذا ، يكون لديك عيش الغراب لحرق الدهون في البطن.



4. سمك السلمون



سمك السلمون هو سمكة دهنية ومصدر ممتاز لفيتامين د. وجدت دراسة مشهورة أن سمك السلمون الذي يتم صيده بريًا يحتوي على 988 وحدة دولية من فيتامين د في 100 جرام. هذا هو حوالي 24 في المئة من المدخول اليومي المرجعي (RDI). سمك السلمون المستزرع يحتوي على حوالي 63 في المئة من المدخول اليومي المرجعي (RDI).



5. الخضروات



الخضار مثل اللفت ، والسبانخ ، والقرنبيط ، والفجل ، واللفت ، والجزر عالية الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والمياه. في الواقع ، من المستغرب أن يكون استهلاك السعرات الحرارية أقل من الفواكه ، وهذه الخضروات يمكن أن تساعد في الحد من الدهون في البطن عن طريق منعك من الإفراط في تناول الطعام ، وتطهير القولون ، وزيادة التمثيل الغذائي ، والمساعدة في الهضم.



6. منتجات الألبان



يجب تضمين منتجات الألبان مثل الحليب الكامل الدسم والجبن واللبن في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز. هي معبأة أيضا منتجات الألبان مع فيتامين (د) ومعبأة مع المواد الغذائية ، وسوف تبقي لكم لفترة أطول ، وبالتالي حرق الدهون في البطن.



المعدل الآمن يوميا لـ فيتامين (د):



ينصح بتناول فيتامين دي اليومي على 400-800 وحدة دولية / يوم أو 10 إلى 20 ميكروجرامات في اليوم. ومع ذلك، اقترحت بعض الدراسات تناول كمية أعلى من 1000-4000 وحدة دولية أو 25 إلى 100 ميكروجرام أمر ضروري لمستويات الدم المثلى.



متى يكون أفضل وقت للحصول على فيتامين د من الشمس؟



خلال الصيف، وبالتحديد في منتصف النهار لأنه أفضل وقت للحصول على أشعة الشمس. لا تعرض بشرتك عند الظهيرة لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية تكون أكثر كثافة.



كشفت دراسة أنه في الهند ، فإن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس هو بين الساعة 11 صباحًا والساعة 1 بعد الظهر. الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية B هو 290 إلى 320 نانومترا خلال هذه الفترة الزمنية.

نشر موقع بولد سكاى، نتائج الدراسة، أن الدهون في البطن والجسم ترتبط بمستويات منخفضة من فيتامين د ، وبالنسبة للرجال ، ارتبطت الدهون في الكبد والبطن بمستويات أقل من فيتامين د.ما أفضل مصادر فيتامين د؟1. صفار البيض