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مرأة

أضرار كارثية لتناول الصلصة المعلبة احذريها

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:09 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
اعتادت الكثيرات من ربات البيوت على استعمال الصلصة المعلبة فى إعداد الطعام الخاص بها بدون النظر لما يمكن أن تسببه هذه الصلصة المعلبة من أمراض تصيب جميع أفراد الأسرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك معرفة ما قاله الأطباء .

حذر الكثير من أطباء التغذية من تناول الصلصة المعلبة فى علب صفيح، حيث إن "الصلصة المعلبة" تحمل الكثير والعديد من الأمراض، وقد حذر منها العديد من الدراسات الأمريكية التي تنص على أن الصلصة المعلبة تصيب بأمراض خطيرة جدا.

فى إطار هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد صبرى، أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، أنه لا يوجد أفضل من صناعة الصلصة في المنزل، حيث أن المعلبة تحمل العديد من الأمراض الضارة بالجسم.

وأكد "صبري"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أهم هذه الأمراض الضارة للصلصة المعلبة هى الآتى:

- تهدد بخطر الإصابة بمرض البول السكري.
- تحتوي الصلصة المعلبة على نسبة عالية من الدهون وبالتالي فهي سببا من أسباب الاصابة بالسمنة المفرطة.
- تصيب الشرايين بالانسداد والتجلطات.
- تعمل على رفع ضغط الدم، وهي أشد خطورة على مصابي الضغط العالي.
- تتفاعل الطماطم مع العلبة الصفيح التي تحتوي عليها لتتحول لمادة قاتلة للحيوانات المنوية.
- كما أن التفاعل بين الطماطم والعلبة التي تحتوي عليها يؤدي إلى الإصابة بالسرطان خاصة سرطان الثدي.

من جانبه، قال الدكتور ياسر عشرى خضراوي، أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيا الطبية بالشعبة الطبية بالمركز القومى للبحوث، إن أغلفة الصلصة تكون عادة مبطنة من الداخل بمادة تدعى "راتينجية" أو مادة "بيسفينول أ"، وتتفاعل هذه المادة مع الجسم بشكل سريع وتسبب أمراض قليلة مثل خلل وظائف القلب، والسمية العصبية، واضطرابات بوظائف الكبد.

كما أثبتت دراسات عديدة أن هذه المواد تزيد من فرص الإصابة بالسرطان وزيادة الوزن واضطرابات فى الجهاز التناسلى والغدة والإصابة بالسكر.
دكتور تغذية أحمد صبرى دكتور تغذية أحمد صبرى

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