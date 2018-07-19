اعتداءات وتحرش جنسي في الشانزيليزيه

شاركت العديد من النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سرد الاعتداءات والتحرش الجنسي الذي تعرضن له أثناء احتفالهن في شوارع باريس بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم.





نشر موقع "يورو نيوز" العديد من التغريدات والمشاركات التي نشرتها هؤلاء السيدات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسرد معانتهن من التحرش والاعتداء في الوقت الذي خرج فيه مئات الآلاف من الفرنسيين للاحتفال بكأس العالم الثانية في تاريخهم.





تضاعفت على شبكة تويتر شهادات النساء حيث كتبت إحدى مستخدمات شبكة التواصل: "أترككم تشاهدون هذه الأمسية المروعة التي قام الذكور بفرضها على العديد من النساء الليلة الماضية".





وكتبت أخرى "أشكر الرجل الذي ستتعفن أفكاري به لفترة طويلة، والذي انتهز الفرصة للمس أعضائي ومؤخرتي في الوقت الذي كنت فيه شبه فاقدة للوعي في الشانزيليزيه...أنا في حالة صعبة وسيئة للغاية".





بينما كتبت ثالثة: "بالأمس، بعد انتصار فرنسا، هاجمني مشجع في الشارع، وحين دفعته بعيدا بعنف، قام بلمس صدري، كنت أحاول التخلص منه وأنا أبكي".



