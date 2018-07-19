ماذا يحدث لجسمك بعد 24 ساعة من شرب مشروب الطاقة

انتشر فى الآونة الأخيرة حرص الأهل على إعطاء أطفالهم مشروبات الطاقة بسبب اشتراكهم فى بعض الأنشطة الرياضية فالأهل يعتقدون أن هذه المشروبات سوف تحسن من أدائهم النشاطى بدون أدنى النظر للأضرار .





كشف موقع HEALTH أن مشروبات الطاقة كمشروبات تساعد على تعزيز الأداء البدني والعقلي. الكافيين هو أكثر المحتويات المنشطة شيوعًا في مشروبات الطاقة. ولكن بعض العلامات التجارية لديها منشطات نباتية أخرى ، بما في ذلك نبات الجنسنغ والغوارانا.





ووفقا لما نشره الموقع عن الآثار شرب مشروب الطاقة بعد 24 ساعة من استهلاكه:





بعد 10 دقائق

بمجرد شرب مشروب الطاقة ، يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق حتى يدخل الكافيين إلى مجرى الدم. ونتيجة لذلك ، يبدأ ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الارتفاع.





بعد 15-45 دقيقة

حسب الجمعية الدولية للتغذية الرياضية ، تبدأ مستويات الكافيين العالية في الظهور في مجرى الدم " خلال 15-45 دقيقة من شرب مشروب الطاقة".





30-50 دقيقة

يمتص الكافيين بالكامل ، ويستجيب الكبد عن طريق إلقاء المزيد من السكر في مجرى الدم.





بعد 1 ساعة

بعد مرور 60 دقيقة ، يبدأ الجسم في التعرض لحادث تحطم السكر ، وتبدأ آثار الكافيين أيضًا في التلاشي. ستبدأ في الشعور بالتعب ، وستبدأ مستويات الطاقة بالشعور بالضعف.





بعد 5-6 ساعات

يستغرق الجسم من 5-6 ساعات تقريبًا لتقليل محتوى الكافيين في مجرى الدم إلى النصف ، أو ما يقرب من 50٪. ومع ذلك ، فإن النساء اللائي يتعاطين حبوب منع الحمل يتطلبان مضاعفة الوقت اللازم لتقليصه إلى هذا النصف.





بعد 12 ساعة

12 ساعة أو نصف يوم هو الوقت الذي يستغرقه معظم الأشخاص لإزالة الكافيين تمامًا من مجرى الدم. وتعتمد سرعة حدوث ذلك على العديد من العوامل مثل النشاط والعمر.





بعد 12-24 ساعة

بما أن الكافيين عبارة عن دواء ، يمكن للأفراد الذين يتناولون المشروبات التي تحتوي عليه بانتظام أن يتوقعوا حدوث أعراض انسحاب لمدة لا تقل عن 12-24 ساعة بعد آخر جرعة. هذه الأعراض الانسحابية غالبا ما تشمل التهيج ، والصداع ، والإمساك.





بعد 7-12 يوما

ذكرت الدراسات أن الأمر يستغرق ما بين 7-12 يومًا فقط حتى يصبح جسمك معتادًا على جرعات الكافيين العادية الخاصة بك أو يتحملها. هذا يعني أنه بعد هذه النقطة سوف تعتاد على ذلك ، ولن تشعر بالآثار بنفس القدر.





ولكن ، سوف تحتاج إلى الحفاظ على شرب هذا المبلغ بانتظام ، من أجل منع نفسك من مواجهة أعراض الانسحاب. هذا هو عندما يبدأ الناس في تجربة القضايا الصحية والإدمان الشديد.



