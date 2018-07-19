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عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:56 ص
صدى البلد
نهى حمدي
كاد انتقاد من قبل راكب قطار لأب يعنف ابنه ويضربه، أن يتسبب في مقتل الناقد حيث قام الأب البالغ 23 عامًا من مقعده وأخرج سكينًا ووضعه في جانب الشخص الذي انتقد ضربه لطفله وهدده بقتله أمام أسرته على متن قطار لمترو الأنفاق، ليجرح الأخير.

واعتقلت الشرطة الأب العشريني والذي يدعى "إدجار رودريغيز"، من جزيرة روزفلت بعد ثلاثة أسابيع من ذلك العراك الدموي، ووجهت إليه تهمة تعريض حياة الطفل للخطر، وحيازة سلاح لتهديد المواطنين، وطالبته بدفع تعويض 10000 دولار أمريكي بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وكان الحادث قد وقع في على متن قطار يسير في محطة ويست ستريت ستريت، وقع الحادث عندما قام الشاب العشريني بضرب ابنه على ذراعه، فقام أحد الركاب والذي يبلغ من العمر 45 عامًا ونهاها عن فعلته هذه، ولكن الأب انفعل من تدخل الرجل وتحول إلى شخص ثائر وقام بإخراج السكين من حقيبته ودفعه إلى جانب الرجل، كما ظهر في مقطع الفيديو والصور التي التقطتها زوجة الرجل الأربعيني.

عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد
عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد
عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

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