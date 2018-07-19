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أخبار العالم

مجزرة جديدة لميليشيات الحوثي في إحدى مدن الحديدة

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
قصفت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران قرية "وادي القعوم" التابعة لمديرية الدريهمي على الساحل الغربي لليمن، مما أدي إلي قتل سبعة من المدنيين اليمنيين، جراء ذلك القصف الحوثي العشوائي على مناطق مدنية.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن اثنين من الجرحى الذين شهدوا تلك المجزرة، فارقوا الحياة متأثرين بجراحهما، فيما لا يزال بقيتهم يتلقون العناية الطبية اللازمة.

جدير الذكر أن ميليشيات الحوثي تزيد من قصفها العشوائي، على المناطق السكانية، مواصلة بذلك جرائمها بحق المدنيين العزل بشكل يومي، حيث قصفت مدينة التحيتا المحررة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسقوط عدد من الجرحى.

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