مجزرة جديدة لميليشيات الحوثي في إحدى مدن الحديدة

قصفت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران قرية "وادي القعوم" التابعة لمديرية الدريهمي على الساحل الغربي لليمن، مما أدي إلي قتل سبعة من المدنيين اليمنيين، جراء ذلك القصف الحوثي العشوائي على مناطق مدنية.





وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن اثنين من الجرحى الذين شهدوا تلك المجزرة، فارقوا الحياة متأثرين بجراحهما، فيما لا يزال بقيتهم يتلقون العناية الطبية اللازمة.



