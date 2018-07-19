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ثقافة

بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه

الخميس 19/يوليه/2018 - 06:04 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تفقدت إدارة الترميم بالمتحف الإسلامي، الآثار العائدة من المعرض المقام بكندا منذ فبراير الماضي، حيث اطمأن فريق العمل على حالة الآثار، وفحصت حالتها قبل وبعد المعرض من خلال تقارير الحالة المصورة التي أعدت قبل السفر. 

وتبين من الفحص، أنه لا تغيير في الحالة أو الوصف المصور، وقد تم إعداد تقرير بذلك؛ وبناءً عليه قام الأمناء باستلام الآثار وإعادتها إلى مكانها قبل السفر سواء بالمخازن أو بالعرض المتحفي. 

جدير بالذكر أن هذه الآثار كانت على اختلاف موادها أخشاب وأحجار وعاج ومعادن وخزف وفنونها الجميلة، بمثابة عنوان بارز للحضارة والفنون الاسلامية، مما يجعلها دعوة لإقامة مثل هذه المعارض في الدول المختلفة عبر العالم لتكون شاهدا على روعة وجمال الحضارة الإسلامية.
بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه
بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه
بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه
بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه
بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه
بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه
بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه

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