بالصور.. عودة آثار معرض كندا للمتحف الإسلامي بعد انتهائه

تفقدت إدارة الترميم بالمتحف الإسلامي، الآثار العائدة من المعرض المقام بكندا منذ فبراير الماضي، حيث اطمأن فريق العمل على حالة الآثار، وفحصت حالتها قبل وبعد المعرض من خلال تقارير الحالة المصورة التي أعدت قبل السفر.





وتبين من الفحص، أنه لا تغيير في الحالة أو الوصف المصور، وقد تم إعداد تقرير بذلك؛ وبناءً عليه قام الأمناء باستلام الآثار وإعادتها إلى مكانها قبل السفر سواء بالمخازن أو بالعرض المتحفي.



