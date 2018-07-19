جريمة مفجعة.. من أجل عيون الشيطان قتلوا أمهم

تجرد 3 أبناء من مشاعرهم تمامًا، وقاموا بقتل والدتهم التي تبلغ من العمر 75 عامًا بطريقة مفجعة، فهم لم يكتفوا بالقتل فقط ولكن تشريح جثمانها واقتلاع عينها وتفريغ معدتها من الأمعاء.





كل ذلك من أجل الاستحمام بدم والدتهم، تنفيذًا لما طلبه شخص يدعى "سيد الظلام" الأبناء الثلاثة أوريليا كوسبي 38 عاما، وبيرسي كوسبي (41 عاما) ومارسيلينا سوان (46 عاما)، بحسب ما جاء في "روسيا اليوم".





وقامت الشرطة في بيرو بإلقاء القبض على الأبناء الثلاثة، وقد جاءت اعترافات الأخت الصغرى بأنه وقع عليها الاختيار من قبل أخواتها لتنفيذ الجريمة، وأدلت في اعترافاتها بأن أخواتها كانوا على اقتناع تام بما يفعلوه في والدتي، وقالت إن الدافع الأكبر من هذه الجريمة هي الاستحمام في دماء والدتها "لاستدعاء الشيطان".





وكانت الشرطة قد عُثرت على جثة الأم داخل منزلها في قرية Andabamba الجبلية شمالي البيرو، وكانت قد فقدت بعض أعضائها.



