الباطن السعودي يعسكر في 3 دول

تبحث إدارة نادي الباطن السعودي إقامة معسكر الإعداد الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في ثلاث دول أوروبية، فرنسا، وبلجيكا، وهولندا.



ووفقًا لصحيفة ـ"الرياضية"، تقضي الخطة المقترحة ببدء المعسكر في فرنسا، والانتقال بعد أسبوع تقريبًا إلى بلجيكا، والبقاء فيها المدة نفسها، ثم التوجه إلى هولندا والعودة منها إلى السعودية في 19 أغسطس المقبل.