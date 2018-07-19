ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الباطن السعودي يعسكر في 3 دول

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:12 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
تبحث إدارة نادي الباطن السعودي إقامة معسكر الإعداد الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في ثلاث دول أوروبية، فرنسا، وبلجيكا، وهولندا.

ووفقًا لصحيفة ـ"الرياضية"، تقضي الخطة المقترحة ببدء المعسكر في فرنسا، والانتقال بعد أسبوع تقريبًا إلى بلجيكا، والبقاء فيها المدة نفسها، ثم التوجه إلى هولندا والعودة منها إلى السعودية في 19 أغسطس المقبل.

ترشيحاتنا

احتفالا بمئوية أيقونة النضال الإفريقي.. ما لا تعرفه عن حياة نيلسون مانديلا

مونديال قطر 2022 في خطر.. الحصار الرباعي العربي يضرب خطة المونديال.. وتنظيم الحمدين يخفض ميزانية البطولة.. الفيفا يدرس قرارا كارثيا بالنسبة للدوحة

مفاجأة.. تناول القرنفل واكتشف تأثيره على الجسم

إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران

الاتحاد الأرجنتيني يبحث عن بديل سامباولي بعد فضيحة كأس العالم

أحمد رفعت: 4 ملايين شريحة مكالمات بدون بيانات .. فيديو

فيديو جراف| 5 لاعبين كرة قدم تحولوا لحراس مرمى .. تعرف عليهم

عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

تجديد حبس أسامة الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

بعد قمة هلسنكي.. ترامب يتهم بوتين شخصيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

موجة غضب في كوريا الجنوبية بسبب تغيير المناهج التعليمية باليابان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟