ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يحث أردوغان على الإفراج عن قس أمريكي محبوس في تركيا

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى "فعل شيء" للإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون المحبوس في تركيا لاتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس.

وكتب ترامب على تويتر يقول "من العار ألا تفرج تركيا عن قس أمريكي محترم، هو آندرو برانسون، من السجن. إنه محتجز كرهينة منذ وقت طويل".

وأضاف أنه يتعين على إردوغان "فعل شيء للإفراج عن هذا الزوج والأب المسيحي الرائع. لم يرتكب أي خطأ".

ترشيحاتنا

الحكم على داعشي بريطاني حاول قطع رأس تيريزا ماي

إحدى أولياء الأمور: مدارس المتفوقين مقابر للطلاب ..فيديو

تركي آل الشيخ يكشف سبب مبادرته لإنهاء الخلافات مع الأهلي

أحمد موسى يعرض لقطات لتوقف حركة الطيران في مطار هيثرو.. فيديو

عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

مصير السومة بمعسكر أهلي جدة يتأجل

مجزرة جديدة لميليشيات الحوثي في إحدى مدن الحديدة

موجة غضب في كوريا الجنوبية بسبب تغيير المناهج التعليمية باليابان

أحمد جمال يبدأ تسجيل أولى أغاني ألبومه الجديد

مفاجأة.. تناول القرنفل واكتشف تأثيره على الجسم

مسدس جديد متنكر في شكل هاتف محمول

لهذه الأسباب تواجه السيدات صعوبة إنقاص الوزن بعد سن الـ30 ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين
تعليم النواب: حب المصريين للوجاهة الاجتماعية سبب ظهور الكليات الخاصة
وجبة جديدة لكسر ملل وجبات الرجيم
مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو
السيد الجنزوري: قرارات التعليم العالي سبب أزمة مدارس المتفوقين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟