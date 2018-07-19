ترامب يحث أردوغان على الإفراج عن قس أمريكي محبوس في تركيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى "فعل شيء" للإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون المحبوس في تركيا لاتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس.



وكتب ترامب على تويتر يقول "من العار ألا تفرج تركيا عن قس أمريكي محترم، هو آندرو برانسون، من السجن. إنه محتجز كرهينة منذ وقت طويل".



وأضاف أنه يتعين على إردوغان "فعل شيء للإفراج عن هذا الزوج والأب المسيحي الرائع. لم يرتكب أي خطأ".