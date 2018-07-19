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منوعات

3 دول عربية تحرمها ألمانيا من اللجوء إليها

الخميس 19/يوليه/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
نهى حمدي
اتخذت الحكومة الألمانية قررًا خلال اجتماعها الأخير، ووضعت به قانونا وهو منع 3 دول عربية من اللجوء إليها وهي دول المغرب العربي، معتبرتها من الدول التي تتمتع بالأمان، لذلك سيتم رفض طلبات لجوء رعايا بشكل تلقائي دون تبرير الرفض من قبل وزارة الهجرة الألمانية.

وتسعى الحكومة الألمانية حاليًا على إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية وإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم ينحدرون من "دول آمنة" وفقًا لنص القانون الموضوع، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتية".

وتعتبر هذه المحاولة الثانية للسلطات الألمانية لإعداد مشروع قانون من نفس النوع ولكن تم رفضه العام الماضي من قبل مجلس الشيوخ، وأوضحت برلين بأن هذا القرار مكنها من رفض كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99 بالمئة لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2.7 بالمئة فقط من طلبات اللجوء من تونس و4.1 بالمئة من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017.

وصرح البافاري هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني"، بأن هذا الإجراء يسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع بنسبة كبيرة. 


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