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أخبار العالم

ترامب: شعب الجبل الأسود عدواني وغضبه سيقود للحرب العالمية الثالثة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
خلال مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعب جمهورية الجبل الأسود بأنهم عدوانيين، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال ترامب إن جمهورية الجبل الأسود المنضمة حديثا إلى حلف شمال الأطلسي يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة، لأنهم شعب شديد العدوانية. وأضاف "يمكن أن يغضوا، وحينها هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة".

وأبدي ترامب إنزعاجه من ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي. حيث قال "لا ينبغي للقوات الأمريكية أن تدافع عن الجبل الأسود، لأن ذلك غير عادل، فهم لا يدفعون التزماتهم".

وتساءل ترامب لماذا يتعين علي الولايات المتحدة بموجب ميثاق "الناتو"، الدفاع عن الجبل الأسود في حالة نشوب صراع عسكري.

جدير بالذكر أن الجبل الأسود أصبح رسميا العضو الـ 29 في حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 2017.

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