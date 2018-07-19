ضحك ودموع هنا الزاهد مع منى الشاذلي.. الليلة

تعرض الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم الخميس حلقة خاصة للفنانة هنا الزاهد تمتزج فيها مواقف البهجة والدموع التي تعرضت لها طوال حياتها الفنية والخاصة وذلك ببرنامج "معكم" الذي يعرض على فضائية cbc.



كما تتحدث الزاهد خلال الحلقة عن أدوارها في دراما رمضان الماضي التي قدمت فيها شخصية الفتاه الشعبية لأول مرة مع مصطفى شعبان في مسلسل "أيوب" وروت ما حدث في كواليس التصوير اثناء ارتدائها الحجاب في المسلسل.



كما كشفت هنا للاعلامية منى الشاذلي تفاصيل مرض والدتها أثناء تصوير المسلسل وما فعله مصطفى شعبان عندما علم بالأمر، وخوفها من الدور وتفكيرها في الإعتذار عنه.



وأضافت "الزاهد" مواقف شقيقاتها من ارتدائها لملابس الشخصية وماذا فعلت عندما كانت تصور في الخارج ورأتهن يرتدين ملابسها في صور على موقع إنستجرام.



كما تطرقت إلى تعليقات متابعيها على صورها بمواقع التواصل الإجتماعي وطريقة تعبيرهم عن الإعجاب بالصور وذكرت أكثر التعليقات الطريقة التي قرأتها.



وشهد اللقاء بكاء هنا الزاهد عندما تذكرت مرض جدتها وأمنيتها في إنشاء مستشفى بسبب تأثرها بفترة مرض جدتها وحزنها عليها.



وتتضمن الحلقة لقاء مع أطباء وممرضي مستشفى الحسين الجامعي الذين قدموا دورا بطوليا عندما اشتعل حريق بالمستشفى وقاموا بإنقاذ المرضى أثناء اشتعال النيران بثلاثة أدوار في المستشفى.



وحكى الأطباء عن ساعات التوتر التي تزامنت مع الحريق وكيف تعاملت أطقم الأطباء والتممريض بالمستشفى مع الحادث ليتمكنوا من الحفاظ على مرضاهم ونقلهم بعيدا عن ألسنة اللهب ودخان الحريق.