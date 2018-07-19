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أخبار العالم

محكمة كورية جنوبية تقضي بتعويض أسر ضحايا عبارة غرقت عام 2014

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
ألزمت محكمة اليوم الخميس حكومة كوريا الجنوبية وشركة لتشغيل العبارات بدفع تعويضات لأسر ضحايا عبارة غرقت عام 2014 مما أسفر عن مقتل 304 أشخاص بينهم طلاب.

وقال محققون كوريون جنوبيون إن العبارة سيول كانت غير سليمة من الناحية الهيكلية ومكدسة بحمولة زائدة وتسير بسرعة كبيرة عند انعطافها مما أدى إلى انقلابها وغرقها قبالة ساحل جنوب غرب كوريا الجنوبية في 16 أبريل نيسان 2014.

وكان 354 من أفراد عائلات 118 طالبا راحوا ضحية الحادث قد رفعوا قضية ضد الحكومة والشركة المشغلة للعبارة عام 2015.

وأمرت المحكمة بأن تحصل كل أسرة على تعويض قيمته 200 مليون وون (177 ألف دولار).

وهذه المرة الأولى التي يقر فيها القضاء بمسؤولية الحكومة عن الكارثة.

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