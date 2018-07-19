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أخبار العالم

استكمال إجلاء المدنيين من بلدتي كفريا والفوعة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية اليوم الخميس باستكمال إجلاء جميع المدنيين من بلدتين سوريتين مواليتين للحكومة السورية وكانتا محاصرتين من قبل مقاتلو معارضة في شمال غرب البلاد.

وأشارت القناة إلى "خروج كامل الحافلات من كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي لتصبح البلدتان خاليتين من المدنيين".

وكانت أكثر من مئة حافلة قد وصلت أمس الأربعاء لنقل السكان والمقاتلين من البلدتين إلى منطقة قريبة تسيطر عليها الحكومة في محافظة حلب.

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