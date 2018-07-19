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أخبار العالم

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: مجلس حقوق الإنسان.. أكبر فشل للمنظمة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:50 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
هاجمت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، معتبرة إياه "أكبر فشل للأمم المتحدة"، وذلك وفقًا لما نشره موقع سبق السعودي.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقتها هيلي بمركز التراث الأمريكي للبحوث بالعاصمة واشنطن، ليلة أمس، الأربعاء، والتي قالت خلالها إن "هذا المجلس هو أكبر فشل تقوم به الأمم المتحدة".

ونفت المندوبة الأمريكية، أن يكون قرار بلادها بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان معناه تخلي واشنطن عن القيام بدورها "بغية إصلاحه"، على حد قولها.

أكدت هيلي أن "الدور الأمريكي سيتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان"، معتبرة أن ذلك "هو ما يميز الأمريكيين.

جدير بالذكر أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان هيئة حكومية داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضم 47 دولة، ومسئولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم كافة، كما أن الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا من المجلس المذكور في يونيو الماضي.

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