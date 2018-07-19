رصد مجموعة من قرود "فاير" النادرة غرب الصين

رصد معهد "كونمينغ لعلم الحيوان" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مجموعة من 320 قردا على الأقل من قرود "فاير" النادرة في إحدى المناطق بمقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين.

وتعتبر هذ الفصيلة من القرود واحدة من أكثر الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، ومدرجة على القائمة الحمراء للحماية الوطنية في الصين.

وقال "جيانغ شيو لونج" المسؤول بالمعهد " إن هذه المجموعة هي الأكبر على الإطلاق التي يتم رصدها في منطقة واحدة بالصين، وأن مشاهدة العديد من إناث القرود المذكورة تحمل صغارها يعد دليلا على أن المجموعة تعيش ظروفا صحية جيدة تجعلها قادرة على العيش والتكاثر".

وأكدت السلطات المحلية في المقاطعة أنها ستعمل على تأسيس محمية طبيعية من أجل توفير حماية أكبر لهذه الفصيلة النادرة من القرود.