الخارجية الأمريكية: واشنطن تتسلم رفات ضحايا الحرب الكورية خلال أسبوعين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الدفعة الأولى من رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية ستصل إلى الولايات المتحدة خلال أسبوعين.



ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، عن بومبيو خلال اجتماع في البيت الأبيض قوله : "أعتقد أنه في خلال الأسبوعين المقبلين سيعيدون - في إشارة إلي كوريا الشمالية - لنا الدفعة الأولى من الرفات".



يذكر أن هذه القضية كانت إحدى القضايا التي ناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال القمة التاريخية التي جمعتهما بسنغافورة في 12 يونيو الماضي.