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أخبار العالم

تشغيل أكبر مجمع لتخزين طاقة البطاريات في العالم بالصين

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلنت شركة شبكات الكهرباء الوطنية الصينية تشغيل أكبر مجمع لتخزين طاقة البطاريات في العالم، وذلك في مدينة "تشنجيانج" بمقاطعة "جيانغسو" شرقي الصين.

وقال "وانج شو" المتحدث باسم شركة "جيانغسو إلكتريك" –الشركة المشغل للمجمع والتابعة لشركة شبكات الكهرباء الوطنية الصينية- إن المجمع سيوفر إمدادات كهربائية يومية تصل إلى 400 ميجاوات/ساعة، والتي يمكن أن تلبي احتياجات 170 ألف شخص ، مشيرا إلى أن المجمع يمكن أن يعالج بفاعلية نقص الطاقة خلال ساعات الذروة.

ويعمل مجمع التخزين بنفس آلية جهاز شحن البطارية، حيث يقوم بالتخزين والشحن خلال ساعات هدوء استهلاك الكهرباء، ويتم الاستفادة من هذه الطاقة خلال ساعات الذروة.

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