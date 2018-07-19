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الرئيس السيسي يبدأ زيارته للسودان.. اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:52 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
يبدأ اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للسودان ولمدة يومين وهي الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه لولاية ثانية.

ومن المنتظر أن تعقد قمة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن" والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.

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