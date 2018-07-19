الرئيس السيسي يبدأ زيارته للسودان.. اليوم

يبدأ اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للسودان ولمدة يومين وهي الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه لولاية ثانية.





ومن المنتظر أن تعقد قمة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



