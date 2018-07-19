ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة يبحثان شراء حصة في سابك

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
رويترز
قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الثروة السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة اليوم، الخميس، إنهما يجريان محادثات مازالت في مراحلها المبكرة لكي تشتري أرامكو حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من الصندوق.

وذكرت الشركة والصندوق أن إبرام صفقة ليس أمرا أكيدا.

وقالت شركة النفط: "أرامكو السعودية لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة سابك مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول)".

كانت رويترز نشرت أمس، الأربعاء، أن الحكومة السعودية تدرس خطة تشتري أرامكو بموجبها حصة في سابك المصنعة للبتروكيماويات.

ترشيحاتنا

إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران

مسئولون بالآثار يتفقدون مكان التابوت المكتشف بالإسكندرية

زوج ابنة الحاجة سعدية: البلد كلها فرحانة بعودتها من السعودية

تعرف على حقيقة مرض الفنان جميل راتب

المقاولون العرب: نستهدف 20 مليار جنيه في العام المالي الجديد

حكم الكلام أثناء الوضوء

مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم عروس بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه النيل برشيد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخصيص 125 فدانًا ببورسعيد للإسكان الاجتماعي

مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو

عراك دموي على تربية الأطفال داخل عربة مترو ..شاهد

مونديال قطر 2022 في خطر.. الحصار الرباعي العربي يضرب خطة المونديال.. وتنظيم الحمدين يخفض ميزانية البطولة.. الفيفا يدرس قرارا كارثيا بالنسبة للدوحة

عريقات: إسرائيل نجحت في تقنين نظام الفصل العنصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو
النواب العرب بالكنيست يمزقون قانون الدولة القومية.. ويلقونه في وجه نتنياهو.. فيديو
هند النعسانى: يوميا كشف أثري جديد لا نحسن استغلاله.. فيديو
فيديو جراف.. كيف تحجز شقة بالعاصمة الجديدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟