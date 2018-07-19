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أخبار العالم

ماليزيا تعتقل 7 للاشتباه بأنهم على صلة بمتشددين

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
رويترز
قالت الشرطة الماليزية اليوم الخميس إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه بأنهم على صلة بالمتشددين ومن بينهم رجل وجه تهديدات بالقتل لسلطان ماليزيا ورئيس وزرائها.

وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ أن نفذ مسلحون متحالفون مع تنظيم الدولة الإسلامية سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير كانون الثاني 2016.

وذكر المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون في بيان أن السلطات ألقت القبض على أربعة ماليزيين وثلاثة إندونيسيين في أربع ولايات بين 12 و17 يوليو تموز.

ومن بين المعتقلين الماليزيين رجل عاطل يبلغ من العمر 34 عاما ألقت السلطات القبض عليه في ولاية جوهور الماليزية إلى الشمال من سنغافورة بتهمة نشر تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا ورئيس الوزراء مهاتير محمد والوزير المسؤول عن الشؤون الدينية.

وثمة مزاعم بأن أحد الإندونيسيين المعتقلين بايع تنظيم الدولة الإسلامية في إندونيسيا وحصل على تدريب عسكري من التنظيم الذي مقره باندونج.

واعتقلت ماليزيا المئات خلال السنوات القليلة الماضية للاشتباه بصلاتهم بتنظيمات متشددة لكن البلاد لم تشهد أي هجوم كبير.

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