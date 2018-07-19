قضية ريجيني والقمة المصرية السودانية أبرز مانشيتات الصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم، الخميس، الكثير من القضايا المهمة المطروحة على الساحة المصرية، وجاءت مانشيتات الصحف كما يلي، فقالت صحيفة الأهرام "الرئيس: نسعى بقوة للتوصل إلى نتائج نهائية فى قضية ريجينى".
كما صرح الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع إيطاليا فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
وفى صحيفة "الأخبار": "قمة مصرية سودانية فى الخرطوم اليوم"، و"الحكومة تعتمد 2,5 مليار جنيه لتوفير الأمصال واللقاحات التى تحتاجها الوزارة".
أما صحيفة "الجمهورية" فقالت: "بدءًا من العام الدراسى القادم تخفيض مدة الدراسة بكليات الطب إلى 5 سنوات" و"85 ألف طالب سجلوا المرحلة الأولى للتنسيق".
وفى "الدستور": "قيادات إسكان البرلمان: لن يطرد مواطن من الإيجار القديم"، و"وزير جديد خلفًا لمدبولى بعد انتهاء المشروعات الكبرى".
وجاء فى جريدة "الوطن": "الناتو يعترف بخطأ جريمة قصف ليبيا ويتهم الجامعة العربية.. وموسى لم نطلب تدخلهم".
وفى "الشروق": "وزارة الآثار تنفى لعنة التابوت الأسود"، "7 مكاسب للدورى الإيطالى بانتقال رونالدو إلى يوفنتوس".
كما جاء فى جريدة "اليوم السابع": "أقوال السائق تتعارض مع طريقة وقوع الحادث" و"تحقيقات حادث قطار المرازيق تكشف تعطل التحويلة".
كما صرح الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع إيطاليا فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
وفى صحيفة "الأخبار": "قمة مصرية سودانية فى الخرطوم اليوم"، و"الحكومة تعتمد 2,5 مليار جنيه لتوفير الأمصال واللقاحات التى تحتاجها الوزارة".
أما صحيفة "الجمهورية" فقالت: "بدءًا من العام الدراسى القادم تخفيض مدة الدراسة بكليات الطب إلى 5 سنوات" و"85 ألف طالب سجلوا المرحلة الأولى للتنسيق".
وفى "الدستور": "قيادات إسكان البرلمان: لن يطرد مواطن من الإيجار القديم"، و"وزير جديد خلفًا لمدبولى بعد انتهاء المشروعات الكبرى".
وجاء فى جريدة "الوطن": "الناتو يعترف بخطأ جريمة قصف ليبيا ويتهم الجامعة العربية.. وموسى لم نطلب تدخلهم".
وفى "الشروق": "وزارة الآثار تنفى لعنة التابوت الأسود"، "7 مكاسب للدورى الإيطالى بانتقال رونالدو إلى يوفنتوس".
كما جاء فى جريدة "اليوم السابع": "أقوال السائق تتعارض مع طريقة وقوع الحادث" و"تحقيقات حادث قطار المرازيق تكشف تعطل التحويلة".