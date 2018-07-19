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أخبار البلد

قضية ريجيني والقمة المصرية السودانية أبرز مانشيتات الصحف

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
أمل مجدى
تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم، الخميس، الكثير من القضايا المهمة المطروحة على الساحة المصرية، وجاءت مانشيتات الصحف كما يلي، فقالت صحيفة الأهرام "الرئيس: نسعى بقوة للتوصل إلى نتائج نهائية فى قضية ريجينى".

كما صرح الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع إيطاليا فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

وفى صحيفة "الأخبار": "قمة مصرية سودانية فى الخرطوم اليوم"، و"الحكومة تعتمد 2,5 مليار جنيه لتوفير الأمصال واللقاحات التى تحتاجها الوزارة".

أما صحيفة "الجمهورية" فقالت: "بدءًا من العام الدراسى القادم تخفيض مدة الدراسة بكليات الطب إلى 5 سنوات" و"85 ألف طالب سجلوا المرحلة الأولى للتنسيق".

وفى "الدستور": "قيادات إسكان البرلمان: لن يطرد مواطن من الإيجار القديم"، و"وزير جديد خلفًا لمدبولى بعد انتهاء المشروعات الكبرى".

وجاء فى جريدة "الوطن": "الناتو يعترف بخطأ جريمة قصف ليبيا ويتهم الجامعة العربية.. وموسى لم نطلب تدخلهم".

وفى "الشروق": "وزارة الآثار تنفى لعنة التابوت الأسود"، "7 مكاسب للدورى الإيطالى بانتقال رونالدو إلى يوفنتوس".

كما جاء فى جريدة "اليوم السابع": "أقوال السائق تتعارض مع طريقة وقوع الحادث" و"تحقيقات حادث قطار المرازيق تكشف تعطل التحويلة".

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