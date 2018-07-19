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أخبار العالم

شرطة بريطانيا تحدد هويات المتهمين في تسميم سكريبال

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:31 ص
الجاسوس الروسي السابق
الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال
رويترز
ذكرت وكالة برس أسوسييشن للأنباء اليوم، الخميس، أن المحققين البريطانيين يعتقدون أنهم حددوا هويات من تعتقد أنهم الجناة في الاعتداء بغاز الأعصاب نوفيتشوك على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

وكان العميل الروسي المزدوج وابنته تسمما بهذه المادة في مارس، وتعافى كلاهما لاحقا.

وقالت وكالة "برس أسوسييشن" إن الشرطة البريطانية تشتبه في مشاركة عدد من الروس في محاولة اغتيال سكريبال وابنته وتبحث عن أكثر من شخص تدور حولهم الشبهات.

وأضافت الوكالة أن المحققين حددوا هوية الجناة المشتبه بهم بالاستعانة بتسجيلات دوائر تليفزيونية مغلقة وتحققوا من الصور بالاطلاع على سجلات مسافرين دخلوا الدولة قرب وقت الهجوم.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات تجريها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في قتل امرأة توفيت في الثامن من يوليو بعد أسبوع تقريبا من التعرض للنوفيتشوك بالقرب من مدينة سالزبري.

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