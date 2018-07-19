ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تراجع حجم واردات اليابان من الخام 17.1% في يونيو

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس إن واردات اليابان من النفط الخام تراجعت 17.1 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الجمركية الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.28 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 5.547 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 10.3 بالمئة عنه قبل سنة. وأوضحت الأرقام انخفاض واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 18.3 بالمئة في يونيو حزيران إلى 8.287 مليون طن.

ترشيحاتنا

نكبة جديدة .. إسرائيل تقر قانون الدولة القومية للشعب اليهودي

حرب كرموز يتخطى الـ45 مليون جنيه في أسبوعه الخامس

مكتب التنسيق: المؤشرات العامة مرتفعة للغاية ..فيديو

لاعب جديد مرشح لمغادرة ريال مدريد

أحمد حلمي يحسم الجدل حول مشاركته في Arabs Got Talent

تحذيرات من زلزال سيضرب إسرائيل يقتل ويصيب أكثر من 50 ألف شخص

تعرف على حكم من ترك سنة الأضحية وهو مستطيع

يوميات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائي عن مي سليم.. ومي سليم ترد: أحسنوا اختياركم.. وبسمة بوسيل تغازل تامر حسني

رشا نبيل: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين

تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر بعد 5 أسابيع عرض

آمنة نصير تطالب برفع الدعم عن المولود الرابع بدلا من الثالث

ضحك ودموع هنا الزاهد مع منى الشاذلي.. الليلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

الحرائق تلتهم غابات السويد.. صور

أطفال كهف تايلاند في أول ظهور : نجونا بمعجزة.. فيديو وصور

الحاجة سعدية ضحية العمرة تصل مطار القاهرة ..فيديو و صور

ننفرد بتفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

فيديو

رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو
المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو
النواب العرب بالكنيست يمزقون قانون الدولة القومية.. ويلقونه في وجه نتنياهو.. فيديو
هند النعسانى: يوميا كشف أثري جديد لا نحسن استغلاله.. فيديو
فيديو جراف.. كيف تحجز شقة بالعاصمة الجديدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية؟