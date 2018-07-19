قطر تبيع خام الشاهين تحميل سبتمبر بأقل علاوة في 4 أشهر

قالت مصادر تجارية اليوم، الخميس، إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين تحميل سبتمبر بأقل علاوة سعرية في أربعة أشهر في ظل انخفاض الطلب الآسيوي أثناء ذروة موسم صيانة مصافي التكرير.



بيعت الشحنتان إلى يونيبك وليتاسكو بعلاوة 35 سنتا في المتوسط فوق أسعار دبي المعروضة، وهو أقل مستوى منذ بيع شحنات تحميل مايو في مارس.



وتراجع متوسط سبتمبر تراجعا حادا أيضا عن علاوة عطاء الشهر السابق البالغة 1.20 دولار.



وقبيل العطاء بيعت شحنات الشاهين بعلاوات تزيد على 50 سنتا للبرميل فوق أسعار دبي، حسبما ذكرته المصادر.