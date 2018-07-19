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عبدالرحمن حجاج يكتب : اختيار اللي ميتسماش الحب

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
هو احنا اصلًا بنختار؟ ولا في حد بيديك الموافقة علي اللي بتختاره؟ ايوه بتكلم عنك انت و عن البنت اللي بتحبها دي.

انك تحب حد ده مش ازمة ، الحب في حد ذاته من اروع الافعال علي وجه الارض.
اللي بيبقي دايما صعب هو الاختيار من بدايته،اختار ازاي و علي اساس ايه و ايه الحاجات اللي لازم تكون موجودة في اللي هختارها و ايه الحاجات اللي لازم ماتكونش موجودة،اسئلة كتير هتدور جواك و لازم يبقي عندك اجابات عليها.

انت هيبقي ليك رأي و اهلك ليهم رأي و صحابك كمان نفس الشئ،بس اعتقد ايا كان الاختيار،في شوية حاجات كده اساسية ماينفعش تتنازل عنها عشان علي اساسها حياتك كلها هتتبني و تتشكل..


اختار اللي تبقي عايزاك في كل اوقاتك،اللي بتحبك و انت بتهزر و دمك خفيف و الناس كلها عيونها عليك و تبقي برضه عايزاك و انت مخنوق و هموم الدنيا كلها زي حمل الجبال فوق راسك و بوزك شبرين.. اللي هتحبك حب غير مشروط بأي شئ كان،اللي هتبقي عايزاك في احلي اوقاتك بس دي ماينفعش تكون شريكة حياتك ولا شريكة حياة اي حد من اساسه..

اختار اللي تبقي عايزة تكون معاك انت عشانك انت مش عشان عربيتك او فلوسك او اي سبب اخر مادي،اختار اللي مستعدة تنزل تتمشي معاك في الشارع و تجروا و تتصوروا عشان خلاص انت في اخر الشهر و مفلس و مش معاك حتي فلوس تحط بنزين في العربية،اختار اللي بتفهم و تقدر تعبك و تبقي من جواها عارفة ان لو عليك انت ممكن تجيبلها الدنيا كلها بين ايديها و تبقي ابسط حاجة بتجيبها ليها عندها بكنوز الدنيا..

اختار اللي مش هتخاف تحبك،اللي مش هتفكر مرتين لما يبقي قدامها اختيار يتعلق بوجودك في حياتها،اللي مش هتهرب و تسيبك في نص الطريق،اللي هتسامحك لو غلط و تراعيك،اللي هتبقي واثقة ان وجودك هو الحياة بالنسبة ليها و ان مفيش ليك في الكون بديل..

اختار اللي تبقي شايفاك سيد الرجالة زي ما انت بالظبط شايفها ست الستات كلهم،اللي تحترم غيابك و تبقي عارف و متطمن ان دي و بس اللي تستاهل تشيل اسمك،دي الوحيدة اللي ممكن تكمل حياتك معاها و تكون ام ولادك و اللي بتشوف عيوبك مميزات..

اختار اللي تشبهلك،اللي تشاركك هواياتك و الحاجات اللي بتحبها،اللي بتحب تسمع نفس المزيكا اللي بتحبها،و اللي دماغها في الخروج و الافكار و حتي الاكل شبه دماغك،كتير اختاروا ناس مش شبههم و قالوا ان مع الوقت و العشرة الاختلافات هتزول لكن في الواقع دي اكبر كدبة بنوهم نفسنا بيها و بنعيش حياتنا نندم علي القرار ده..

من الاخر كده لو جبنا ورقة كبيرة اوي و اعتبرناها الكون كله و جبنا قلم و رسمنا نقطة علي الورقة دي و اعتبرنا النقطة دي هي كوكب الارض ، كوكب الارض ده عليه كل الناس اللي بتحبهم،كل الناس اللي عرفتهم،كل انسان اتولد و كل انسان مات،النقطة دي او الكوكب ده عليه كل الاديان و المعتقدات و الحروب و الازامات ،عليه كل الابطال،كل الملوك و كل اب و ام،كل مؤمن و كل عاصي،كل حاجة اتخلقت ، اختار اللي ساب كل اللي علي النقطة دي و اختارك انت ، انت و بس .

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