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رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن العالم كله مهتم الآن بالاكتشاف الأثري في الإسكندرية، لافتة إلى أن الصحف الأجنبية تناولت الموضوع وأكدت أن منطقة سيدى جابر كانت جزءا من الجبانة الشرقية لمقابر البطالمة.

وأضافت "مجدى"، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مكان دفن الإسكندر الأكبر غير معروف حتى الآن، مؤكدة أن تلك القضية تشغل العالم كله.

وأوضحت أن العالم مهتم بالتابوت المكتشف لاحتمالية أن يكون هو تابوت الإسكندر الأكبر نفسه، مؤكدة أن هذا هو السبب الرئيسي وراء الضجة الإعلامية الخاصة بالتابوت المكتشف.

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