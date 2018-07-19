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مرأة

7 فوائد لا تتوقعينها للقرفة.. أبرزها محاربة السرطان

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:48 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعد القرفة من أكثر أنواع البهارات التى يغفل الكثيرون تناولها على الرغم من فوائدها الغذائية لك ولصحتك.. ولذلك نرصد لكِ أبرز فوائد القرفة يقدمها موقع "هيلث كير" الأمريكي.

1- تقلل الرغبة في تناول السكر.. فقط قومى برش القليل من القرفة على أى قطع لديك من الفواكه وتناوليها ستقلل رغبتك لتناول السكر إلى النصف.

2- تساعد على فقدان الوزن.. فبإضافتها يقل تخزين الدهون بالإضافة إلى قدرتها على تثبيت مستوى السكر في الدم فهي تساعد بشكل كبير على علاج السكري.

3- تحسن وظائف الدماغ وتمنع أيضا الإصابة بمرض الزهايمر.

5- تكافح الالتهابات وتعمل على الشفاء بسرعة من الإصابات.

6- تعتبر القرفة مضادة للميكروبات وتسهل الهضم.

7- تحمى القرفة من الإصابة بالسرطان فهى تعمل على إزالة السموم فى الجسم وتمنع من تكون الأوعية الدموية فى الأورام.

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