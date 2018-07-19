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أخبار العالم

ترامب يطالب أردوغان بالإفراج عن قس أمريكي يحاكم بتهمة الإرهاب

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
أ ش أ
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم بتهمة الإرهاب.

وكتب ترامب على تويتر، وفقا لقناة سكاي نيوز الفضائية اليوم الخميس، أنه "من العار تمامًا ألا تفرج تركيا عن قس أمريكي محترم هو أندرو برانسون، لقد تم اعتقاله فترة طويلة".. مضيفًا "أن على أردوغان أن يفعل شيئا لتحرير هذا الزوج والأب المسيحي الرائع".

من جهته، أعرب القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا عن شعوره بخيبة الأمل بعد قرار المحكمة باتهام القس في قضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس.

كانت محكمة تركية قد أمرت بالإبقاء على القس الأمريكي برانسون في التوقيف الاحترازي" في إطار قضية تثير توترا بين أنقرة وواشنطن، وأعلن خلال الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة التي تجرى في اليجا في محافظة أزمير بغرب إرجاء المحاكمة إلى 12 أكتوبر المقبل.

وآندرو برانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب على أردوغان عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور، ويواجه برانسون الذي ينفي الاتهامات، في حال إدانته حكما بالسجن لما يصل إلى 35 عامًا.

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