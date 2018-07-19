جوتيريش يحذر من السير الى الوراء في العديد من مجالات التنمية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول الأعضاء في المنظمة الدولية من "السير إلى الوراء" في العديد من مجالات التنمية، وذلك خلال حديثه عن أهداف التنمية المستدامة الواجب بلوغها في العام 2030.



وقال جوتيريش - في ختام اجتماع استمر ثمانية أيام وخصص للبحث في التقدم الذي أحرزته الدول نحو بلوغ هذه الأهداف، حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية اليوم الخميس - "لقد حققنا تقدما مهما في العديد من المجالات في أنحاء العالم وبينها الحد من وفيات الأطفال والأمهات، تطوير التعليم الأساسي وتحسين الوصول إلى الكهرباء".. مضيفا "أننا نتخلف عن الركب، أو نسير إلى الوراء في مجالات أخرى مهمة".



وأوضح جوتيريش أنه وللمرة الأولى منذ عقد من الزمن ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية، ويرجع ذلك أساسا إلى النزاعات والجفاف والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، مشددا على الحاجة إلى زيادة الجهود المالية لمساعدة "البلدان الضعيفة" على التقدم نحو تحقيق أهداف العام 2030.



وخلال الاجتماع، عرضت 47 دولة الصعوبات وكذلك التقدم الذي أحرزته، من أجل أن تتمكن من تحقيق سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة خلال الأعوام الـ12 المقبلة.

