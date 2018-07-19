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حوادث

تحرير 1355 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:42 ص
صورة أرشيفية - مخالة
صورة أرشيفية - مخالة مرورية
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وبرئاسة قيادات المديرية لتأكيد انضباط الشارع ورصد المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 1355 مخالفة متنوعة، منها 137 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، كما تم ضبط 75 سيارة بدون رخصة قيادة، و70 سيارة بدون رخصة تسيير.

توم ضبط سيارتين "بدون لوحات"، 42 توك توك وتسليمه، 12 دراجة نارية "بدون لوحات، كما تم تحرير 1005 مخالفة على نموذج 125 مرور، وفي مجال ضبط السيارات المتروكة، وتم ضبط 8 سيارات تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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