المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية بالقاهرة هادئة وتشهد الشوارع والمحاور الرئيسية أحجامًا معتادة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي إخطارات بأعطال أو وقوع حوادث على الطرق.





وأضاف الرائد محمد الشربينى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تمت إعادة فتح مطلع الطريق الدائرى من ناحية طريق السويس بعد إعادة رصفه والانتهاء منه، مفيدًا بأن الأحجام المرورية مرتفعة فى الطريق الزراعى المتجه إلى مدينة السلام، والطريق الدائرى المتجه ناحية القاهرة الجديدة.



