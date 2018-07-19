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أخبار العالم

محكمة كورية جنوبية تقضي بتعويضات لضحايا غرق السفينة سيوال

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما يدين حكومة (سول) لعجزها على الاستجابة الأولية لحادثة غرق السفينة "سيوال" مما أدى الى زيادة عدد الضحايا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن المحكمة قضت بدفع تعويضات لأسر الضحايا التي رفعت دعوى قضائية ضد (سول) وذلك بعد مرور أربع سنوات من وقوع كارثة غرق السفينة سيوال مع الاعتراف بمسؤولية الدولة.

وأصدرت محكمة سول الجزئية، اليوم، حكما يقضي بدفع 200 مليون وون ( دولار امريكي = 1,131.690 وون كوري جنوبي) من التعويض لكل ضحية في الحادثة التي أودت بحياة أكثر من 300 من ركابها ومعظمهم تلاميذ وتلميذات في المدرسة الثانوية أثناء رحلة مدرسية إلى جيجو في شهر أبريل عام 2014، كما أمرت المحكمة بدفع 40 مليون وون لكل والد ووالدة للضحايا، بالإضافة الى تعويضات ما بين 5 و20 مليون وون لكل أخ وأخت وجد وجدة، محملة شركة (تشونج هيه جين) المسئولة عن تشغيل السفينة المنكوبة.
وأشارت المحكمة إلى أن الضحايا واجهوا الموت أثناء انتظارهم قوة الإنقاذ بدون علمهم بتفاصيل عن غرق السفينة، ويبدو أن الضحايا شعروا بالآم حادة من الخوف لمدة طويلة من بدء غرق السفينة حتى انقلابها بصورة كاملة.

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