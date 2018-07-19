استطلاع رأي حول ساعات العمل المرن للعاملين بالتنظيم والإدارة فقط

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أن استطلاع الرأي بشأن ساعات العمل المرن والذي تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية هو أمر داخلي خاص فقط بالعاملين في الجهاز ولا يخص العاملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل عام.



وأوضح صالح في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا الاستطلاع أجرته الإدارة المركزية للبحوث التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إطار الاستطلاعات التي تجريها بصفة دورية إلى جانب البحوث والدراسات المختلفة المتعلقة بالجهاز الإداري.



وطالب رئيس الجهاز وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة وعدم التسرع في نشر بيانات أو معلومات من شأنها إثارة الشائعات وإحداث بلبلة للرأي العام ودون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للجهاز للتأكد من صحة المعلومة ودقتها.



وأكد أن الحديث عن نظام ساعات العمل المرن يتطلب أن يتم الأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات والعوامل منها القوانين واللوائح الخاصة بوقت العمل وكذلك طبيعة واختصاصات الوحدات الإدارية في الجهاز الإداري للدولة فضلا عن طبيعة كل وظيفة وذلك إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمالية وغيرها .. مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي شامل وجامع إذا تم التوافق على تطبيق هذا النظام في المرحلة المقبلة.