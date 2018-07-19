مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض فيرنكس دمياط.. الثلاثاء

أعلن المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط، إقامة مؤتمر صحفي، الثلاثاء المقبل، بديوان عام محافظة دمياط للإعلان عن معرض فرنكس دمياط والذى سيقام من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل بمدينة دمياط للأثاث بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط والمهندس أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث والمهندس خالد ميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك.





وقال المعتز بهاء الدين إن هذا المعرض يأتي تنفيذًا للبروتوكول المشترك الذي تم توقيعه مايو الماضي مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومدينة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك "Expolink" وذلك لإقامة معرض دولي متخصص في قطاع الأثاث "فيرنكس دمياط" يبدأ 13 سبتمبر المقبل على مساحة 10 آلاف متر.





وأضاف أنه تم عقد اتفاق مع جمعية المصدرين المصريين لإقامة قاعة معارض بمجرد الانتهاء من " فيرنكس -دمياط"، تسع 100 عارض من الشركات المتوسطة والعملاقة المتخصصة في صناعة الأثاث.



